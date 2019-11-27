Комитет Рады поддержал перевод в ГБР прокуроров по делам Майдана

Профильный комитет Верховной Рады поддержал новую редакцию поправки № 318 о переводе в ГБР следователей и прокуроров, расследовавших в ГПУ дела Майдана.

Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает РБК-Украина.

По словам Монастырского, когда эта правка готовилась, подразумевалось, что закон должен был быть принят еще на прошлой пленарной неделе.

"Но в связи с тем, что мы растянули этот вопрос на 3 декабря, возникает необходимость его уточнить. Соответственно, эту правку нужно откорректировать", – пояснил он.

21 ноября адвокат Евгения Закревская, которая представляет в судах семьи погибших и пострадавших активистов Евромайдана, объявила голодовку.

Она требует принять закон о ГБР с правкой, которая позволит следователям управления спецрасследований ГПУ перейти в Госбюро расследований.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что такую правку примут, но не ранее 3 декабря.

Как ранее сообщал Фокус:

20 ноября у ГПУ истек срок полномочий проводить досудебное расследование. Все дела из ГПУ передали в другие правоохранительные ведомства. Большинство дел Майдана перешли в ГБР.