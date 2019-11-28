СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса

По мнению Алексея Данилова, ключевым аспектом урегулирования ситуации на Донбассе является решение гуманитарного вопроса

Советом национальной безопасности и обороны рассматриваются пять сценариев реинтеграции ОРДЛО.

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Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Работа продолжается с первого дня, мы тщательно изучили ситуацию не только внутри нашего государства, но и вокруг", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, добавив, что "все разработанные сценарии – на пользу Украине". При этом он не озвучил их подробности.

По мнению Данилова, ключевым аспектом урегулирования ситуации на Донбассе является решение гуманитарного вопроса.

"Наш главный приоритет – создание гуманитарных корридоров для жителей временно оккупированных территорий. Эти люди имеют право свободно пересекать линию разграничения", – добавил он.

Секретарь СНБО Украины отметил, что среди ключевых вопросов, которые должны быть решены во время встречи в нормандской формате, в частности: возвращение наших военнопленных; прекращения огня по всей линии фронта; урегулирования ситуации по контролю Украины над границей с РФ; проведения выборов на временно оккупированных территориях исключительно согласно украинскому законодательству.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита в "Нормандском формате".

Хотя помощник Путина Юрий Ушаков говорит о противоположном: "Отдельная встреча Путина и Зеленского на саммите "нормандской четверки" в Париже может состояться".