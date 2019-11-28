Львов уже потратил 50 млн грн от инвестора CTP, – Садовый

Если же соглашение с CTP разорвут и "выгонят их", как просит прокуратура, об инвестициях в Украину можно будет забыть, говорит мэр Львова

Мэрия Львова уже потратила более 50 млн грн, которые в 2015 году получила от компании CTP на строительство индустриального парка в Рясном.

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О этом в эфире hromadske рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

"Они поступили в бюджет города, более 52 миллионов гривен. Деньги поступают в бюджет и сразу расходуются на те вещи, которые есть в городе – образование, медицина, культура, транспорт. Нет в городе мешка, где деньги накапливаются", – рассказал Садовый.

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Также мэр Львова добавил, что вчера "был шокирован, когда в суде узнал, что прокуратура обратилась с тем, чтобы вообще разорвать соглашение с CTP и выгнать их".

На вопрос, как мэрия будет возвращать деньги, Садовый ответил: "Если такое решение будет принято, то забудем в Украине о каких-либо инвестициях вообще, потому что все компании такого уровня между собой знакомы".

Напоследок мэр Львова выразил надежду, что все извинятся перед CTP и компания построит индустриальный парк.

Как ранее сообщал Фокус:

21 ноября САП сообщила Садовому о подозрении в злоупотреблении полномочиями, когда Львов в 2015 году привлекал инвестора для строительства индустриального парка.

По данным антикорпрокуратуры, злоупотребления сэра Львова и других чиновников нанесли ущерб местным жителям и государству на сумму в 93,5 млн гривен.

СМИ сообщали, что обвинение будет просить у суда залог для Садового в размере 50 млн грн. Сам городской глава заявил, что не сможет при необходимости насобирать такую сумму.

В ходе судебного заседания ВАКС взять на поруки Садового предложили мэр Киева Виталий Кличко и внефракционный нардеп Павел Бакунец.