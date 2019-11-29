Украина и РФ провели двусторонние переговоры по газу

В "Нафтогазе" заявили, что двусторонние встречи с россиянами не являются чем-то уникальным в формате трехсторонних газовых переговоров

В Вене состоялась министерская встреча между министрами энергетики Украины и России, сообщает НАК "Нафтогаз" в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В сообщении отмечается, что двусторонние встречи не являются чем-то уникальным в формате трехсторонних газовых переговоров с россиянами, так как российская сторона иногда игнорирует приглашения на трехсторонние встречи, а иногда просят поговорить отдельно.

В "Нафтогазе" отметили, что главное, это чтобы такие встречи были согласованы с Европейской комиссией и чтобы решения принимались в трехстороннем формате.

На встрече обсуждался договор о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Российская сторона дала свои комментарии по этому договору, а трехстороннюю встречу, перенесли именно для того, чтобы специалисты обеих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения.

В "Нафтогазе" утверждают, что такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко.

Украинская сторона также настаивает, чтобы такие договора были заключены со всеми операторами ГТС соседних стран Евросоюза, с Молдовой и Россией, так как они являются неотъемлемой частью европейских правил газового рынка.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Минэнерго Алексей Оржель назвал неприемлемым предложение "Газпрома", в котором россияне также предлагали отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже.

Также в "Нафтогазе" заявили о фейке СМИ РФ по рекомментации Украине со стороны ЕК по прямым закупкам газа, ведь такая рекоммендация давалась как раз "Газпрому".

Вице-президент ЕК Марош Шефчович недавно также говорил, что обсуждение контракта президентами Украины и РФ на "встрече четверки" позволит завершить газовые переговоры до конца этого года.