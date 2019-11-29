Поставки газа на сумму 3 млрд долларов покроют несколько лет импорта Украины

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью Радио НВ заявил, что российская компания "Газпром" рассматривает возможность погашения 3 млрд долларов долга поставками газа.

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По его словам, на двусторонних переговорах министр энергетики Российской Федерации Александр Новак признал тот факт, что "Газпром" рассматривает возможность выплаты 3 млрд долларов газом.

"Мы по публичным заявлениям видим определенный прогресс… Речь идет о газе на 3 млрд долларов. Это очень много газа, это годы импорта", – сказал Витренко.

По его словам, вынесенное накануне встречи в Вене, 27 ноября, Апелляционным судом округа Свеа (Швеция) решение по жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража однозначно усилило позиции Украины в переговорах.

Интервью Юрия Витренко смотрите на отрезке 2 ч. 09 мин.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Минэнерго Алексей Оржель назвал неприемлемым предложение "Газпрома", в котором россияне также предлагали отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже.

Также в "Нафтогазе" заявили о фейке СМИ РФ по рекомментации Украине со стороны ЕК по прямым закупкам газа, ведь такая рекоммендация давалась как раз "Газпрому".

Вице-президент ЕК Марош Шефчович недавно также говорил, что обсуждение контракта президентами Украины и РФ на "встрече четверки" позволит завершить газовые переговоры до конца этого года.

25 ноября Витренко заявил, что "Нафтогаз" ответил "Газпрому" по транзитному предложению: Украина не видит легитимных оснований для того, чтобы не заключать новый долгосрочный контракт с россиянами по транзиту газа.