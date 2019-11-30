Зеленский планирует встретиться со студентами, избитыми 6 лет назад на Майдане

По мнению президента, в последние годы мало кто вспоминает имена активных участников Евромайдана

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшие дни встретиться с участниками акции протеста, которых в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве зверски избили "беркутовцы".

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Об этом Зеленский написал у себя в Facebook.

Он напомнил, что шесть лет назад все общество было шокировано избиением студентов "Беркутом".

"Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного – счастливого будущего для своей страны", – отметил президент.

Он добавил, что те студенты "были теми самыми романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи".

По мнению Зеленского, в последние годы мало кто вспоминает имена активных участников Евромайдана, которые фактически стали отправной точкой коренных преобразований в стране.

"Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения?", – спросил президент.

В связи с этим глава государства заявил, что на следующей неделе "очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года".

Как ранее сообщал Фокус:

20 ноября у ГПУ истек срок полномочий проводить досудебное расследование. Все дела из ГПУ передали в другие правоохранительные ведомства. Большинство дел Майдана перешли в ГБР.

В ГБР уже создали специальное подразделение, которое будет заниматься делами Майдана.