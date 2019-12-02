Зеленский назвал темы обсуждения на "нормандской встрече"

Глава государства заявил, что выборы на временно оккупированных частях Донбасса возможны только в соответствии с украинским законодательством

Президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza назвал три пункта, которые он собирается обсудить с президентами России, Германии и Франции на "нормандской встрече".

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"Первый – это обмен пленными с предсказуемыми сроками. Я уверен, что Франция и Германия за это, и пока я не понимаю, почему Россия может противостоять этому. Но есть очень деликатные вопросы. Например, боевики на Донбассе подтверждают список заключенных, но у нас есть информация об очень разных числах", – заявил Зеленский.

Второй пункт – это перемирие, которое не установлено окончательно, несмотря на уменьшение количества обстрелов и жертв.

"И третий момент, прежде чем приступить к выборам, – это полный вывод всех незаконных воинских частей любого рода, в какой форме, с каким оружием. Когда эти три пункта будут решены, вы увидите, хотим ли мы все закончить войну. Мы сами хотим этого наверняка. Но тогда мы посмотрим, действительно ли Россия этого хочет", – заявил Зеленский.

Он также отметил, что выборы на временно оккупированных частях Донбасса возможны только в соответствии с украинским законодательством.

"Выборы пройдут по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, ЦИК. Если есть вооруженные формирования, ни одна партия туда не пойдет", – заявил Владимир Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Президент Владимир Зеленский назвал четыре вопроса, которые будет обсуждать нормандская четверка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита в "нормандском формате".

Позже в Кремле сообщили, что отдельная встреча Зеленского и Путина в рамках "Нормандского формата" может состояться. А проект документа по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже в общих чертах уже готов.