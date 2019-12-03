Директор ГБР прокомментировал задержание своей "правой руки"

Роман Труба заявил, что ему ничего неизвестно о взятках Щербины

Глава ГБР Роман Труба прокомментировал скандал со своим бывшим коллегой Игорем Щербиной, который подозревается в вымогательстве взятки. Об этом Труба написал в Telegram.

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"Узнал из новостей, что якобы мой бывший коллега еще со времен ГПУ за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР, и это уголовное производство расследует НАБУ", – написал Труба.

Также глава ГБР решил обратить внимание общественности на несколько моментов в деле.

"Первое. Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении", – сообщил Труба.

Во-вторых, глава ГБР подчеркнул, что ему неизвестно ни о уголовном производстве, ни о том, действительно ли кто-то пытался заработать на Бюро. Труба также заявил, что к нему пока никто не обращался, но он "полностью открыт для работы со следствием".

"Третье. Меня так активно пытаются снять с должности, некоторые не могут остановиться в своей фантазии: какие-то записи в Телеграмм-канале, подмена законопроекта и даже анонсы борделя. Вот теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков по созданию ГБР. Но это означает лишь одно: мы неудобны для чиновников, мы мешаем им, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР. Но не удастся", – подытожил Труба.

В НАБУ же сообщили, что в рамках расследования были задержаны двое подозреваемых – экс-начальник Главного следственного управления ГПУ и предприниматель в сфере строительства.

"Экс-чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщика 150 тыс. долл. США неправомерной выгоды якобы для дальнейшей передачи руководителю одного из правоохранительных органов. Тот в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа относительно действий упомянутой компании-застройщика", – говорится в сообщении ГПУ.

Подозреваемые были задержаны во время получения первого транша взятки в размере 75 тыс. долларов.

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