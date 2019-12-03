В Раде не будут принимать новый закон об особом статусе Донбасса, – Пристайко

По словам главы МИД, Верховная Рада будет продлевать действие существующего закона из-за дефецита времени

Во время визита на саммит НАТО в Лондоне министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Верховная Рада не будет рассматривать новый закон об особом статусе Донбасса.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, Верховная Рада будет продлевать действие существующего закона из-за дефецита времени.

"Наверное в силу многих причин, в частности и дефицита времени, придется перейти к продлению действия (нынешнего закона об особом статусе Донбасса – ред.) или к его доработке по результатам встречи лидеров нормандского формата, до которой осталась фактически неделя", – сообщил Пристайко.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что Раде хватит 11 дней для разработки законопроекта об особом статусе ОРДЛО.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский в одном из своих интервью заявил, что не знает, каким будет новый закон об особом статусе Донбасса.

Но, по словам главы МИД Вадима Пристайко, в Конституцию вносить изменения об особом статусе не будут, потому что "шанс на развитие для Донбасса связан с децентрализацией".

Такого же мнения придерживался и бизнесмен Игорь Коломойский, ведь если начать процесс федерализации в Украине, то он приведет к "параду суверенитетов".

А глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что проект закона об особом статусе Донбасса будут писать после встречи "четверки". По словам главы "СН", сейчас соответствующего законопроекта по-прежнему нет.