КСУ запретил обжалование увольнения Шевчука

Судьи допускают возможность пересмотра своих решений, но подчеркивают, что это это не касается процедуры обжалования

Конституционный суд Украины признал неконституционной жалобу депутатов на увольнение экс-главы суда Станислава Шевчука.

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Об этом говорится в решении КСУ, передает Судебно-юридическая газета.

Так, в суде говорят, что решения и заключения КСУ обязательны, окончательны и не могут быть обжалованы.

В то же время, судьи допускают возможность пересмотра своих решений, но подчеркивают, что это это не касается обжалования.

Вотум недоверия Шевчуку объявили 14 мая.

После его отказа покидать свою должность, судьи проголосовали за его освобождение от должности судьи. Таким образом, Шевчук потерял одновременно должность судьи КС и должность председателя суда.

Новым главой Конституционного суда назначили Наталью Шапталу, срок полномочий судьи которой закончился в сентябре. 17 сентября новым главой КСУ был избран Александр Тупицкий.

Как ранее сообщал Фокус:

11 октября Окружной админсуд Киева признал незаконным решение Конституционного суда о лишении Станислава Шевчука должности судьи КСУ.

15 октября Станислав Шевчук принес в КСУ заявление о восстановлении его в должности судьи и председателя на основании решения ОАСК.