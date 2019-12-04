Кабмин уволил Зеркаль
Заместитель министра иностранных дел написала заявление об увольнении из МИД по собственному желанию
Кабинет министров Украины на своем заседании 4 декабря освободил Елену Зеркаль от должности заместителя министра иностранных дел.
Об этом сообщается на правительственном портале.
"Правительство освободило от должности заместителя министра иностранных дел Зеркаль Елену Владимировну", – говорится в сообщении.
Елена Зеркаль 28 ноября написала заявление об увольнении из МИД по собственному желанию. Она заявила, что уходит в отставку, потому что изменились условия работы.
По ее словам, еще во время инаугурации она общалась с командой президента Владимира Зеленского и поняла, что не сможет с ней работать. Свое решение она аргументировала тем, что "не может противостоять (РФ), будучи дипломатом внутри МИД, которое выполняет решения президента".
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой Администрации президента Андрея Богдана, а также четырех его заместителей.
- Однако позже указ о назначении одной из них – Елены Зеркаль – пропал с сайта АП.
- СМИ сообщили, что она якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении РФ, а не замглавы Администрации Богдана.
- Сама Зеркаль заявила, что вопрос – "не в должности", а позже добавила, что ее должность и роль в дипломатической службе не изменились – замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции.
- Она рассказала, что в мае ее назначили замглавы ОП, но без ее ведома.
- Елена Зеркаль в интервью BBC заявила, что не верит в скорый мир с Россией.