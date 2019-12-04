Кабмин уволил Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел написала заявление об увольнении из МИД по собственному желанию

Кабинет министров Украины на своем заседании 4 декабря освободил Елену Зеркаль от должности заместителя министра иностранных дел.

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Об этом сообщается на правительственном портале.

"Правительство освободило от должности заместителя министра иностранных дел Зеркаль Елену Владимировну", – говорится в сообщении.

Елена Зеркаль 28 ноября написала заявление об увольнении из МИД по собственному желанию. Она заявила, что уходит в отставку, потому что изменились условия работы.

По ее словам, еще во время инаугурации она общалась с командой президента Владимира Зеленского и поняла, что не сможет с ней работать. Свое решение она аргументировала тем, что "не может противостоять (РФ), будучи дипломатом внутри МИД, которое выполняет решения президента".

Как ранее сообщал Фокус:

Однако позже указ о назначении одной из них – Елены Зеркаль – пропал с сайта АП.

СМИ сообщили, что она якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении РФ, а не замглавы Администрации Богдана.