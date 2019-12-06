Генсек ОБСЕ: Нужно "восстанавливать мосты" между Украиной и РФ

Политика
А для этого нужны "большие политические шаги" от всех сторон и предстоящая встреча "четверки" может помочь им состояться

Последние события открыли окно возможностей для "восстановления мостов" между РФ и Украиной и между РФ и Западом.

Об этом на пресс-конференции заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер, сообщает ЕП.

"Это развитие демонстрирует одну вещь – мосты возможно восстановить, политически и практически, и сделать небольшие шаги в направлении улучшения жизни людей", – сказал Гремингер.

Для того же, чтобы восстановить эти мосты, по мнению генсека ОБСЕ, нужны "большие политические шаги" от всех сторон.

По словам Гремингера, саммит "четверки" как раз может стать сильным сигналом для достижения мира на Донбассе.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.