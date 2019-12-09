Побит рекорд Гончарука. Финляндию возглавит самый молодой в мире премьер-министр

Совет правящей коалиции Финляндии избрал на пост главы правительства Санну Марин. Об этом сообщила Yle, финская государственная телерадиокомпания.

Новому премьеру 34 года, до этого избрания она была министром транспорта и связи и является депутатом парламента с 2015 года.

Предыдущий премьер подал в отставку 3 декабря, так как одна из партий правящей коалиции заявила о потере доверия к премьеру-министру, лидеру социал-демократов. Новый премьер также член этой партии, но пока не будет ее лидером.

Марин станет самым молодым действующим премьер-министром в мире, а Финляндией будет впервые управлять "женская пятерка" – лидеры всех пяти партий правящей коалиции - женщины.

В данный момент самым молодым главой правительства в мире является украинский премьер Алексей Гончарук (35 лет). Премьеру Новой Зеландии Джасинде Ардерн 39 лет.

Согласно формальной процедуре, парламент проголосует о доверии премьер-министру 10 декабря. После этого президент страны назначит новое правительство.

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