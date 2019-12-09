"Варта на Банковой" продолжается. Активисты слушают лекции и ждут начала саммита
В преддверии начала саммита лидеров нормандской четверки под Офисом президента продолжается акция "Варта на Банковой", организованная "Движением сопротивления капитуляции". Об этом сообщает корреспондент Фокуса.
Под зданием ОП сейчас находится небольшое количество активистов, полиции также стало меньше.
Протестующие еще вчера вечером установили несколько палаток.
Самые большие – у "Демократической сокиры" и Национального корпуса.
В последней сейчас проводятся в лекции. В частности, там в данный момент рассказывают об отделении Косово от Сербии. Сравнивают с событиями в Украине.
Многие из активистов еще спят.
Также под Офисом президента продолжает стоять сцена, на которой активисты планируют смотреть в прямом эфире происходящее на саммите в Париже.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня в Париже состоится встреча лидеров нормандской четверки. Начало саммита запланировано на 17:00. Перед эти Зеленский встретится президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Уже после саммита украинский глава государства проведет переговоры с Путиным.
- Вчера в Киеве состоялось две акции, приуроченные к встрече лидеров нормандской четверки. Сначала на Майдане Независимости состоялось организованное "Евросолидарностью", "Батькивщиной" и "Голосом" вече, а вечером под ОП началась организованная "Движением сопротивления капитуляции" "Варта на Банковой".