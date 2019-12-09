Все идет очень правильно: Аваков о переговорах четверки в Париже
Президент Владимир Зеленский жестко отстаивает позицию Укрианы на переговорах лидеров нормаднской четверки. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Интерфакс Украина.
"Рабочая атмосфера, все хорошо. Президент Зеленский – молодец, очень жестко и правильно держит позицию, зрады нет", – сообщил Аваков.
По его словам, переговоры еще продолжаются.
"Сейчас идет разговор цивилизованный. Я думаю вы еще услышите результаты. Я ж не голубь. Поэтому я говорю все идет очень правильно с государственной позиции", – сказал Аваков.
При этом глава МВД отказался комментировать информацию российских СМИ, что на встрече не удалось договориться о дальнейшем отводе войск на Донбассе.
По его словам, во время переговоров с Россией, Германией и Францией украинская сторона "держит государственную позицию", написал он в Twitter.
"Пока идут переговоры… зал Елисейского дворца ждет… Украинская делегация держит государственную позицию", – сообщил Аваков.
Напомним, переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" были прерваны ради двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президенты говорили больше часа.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.
- Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков накануне встречи заявил: будущее Украины напрямую зависит от результатов переговоров в Париже.