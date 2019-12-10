Переговоры "нормандской четверки" прошли хорошо, – Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что переговоры в нормандском формате прошли успешно.

Об этом сообщает Укринформ.

"Переговоры прошли очень успешно, и те позиции, которые высказывал президент Украины, они на самом деле получили место", – сообщила Мендель.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что Зеленский жестко отстаивает позицию Укрианы на переговорах лидеров нормаднской четверки.

Напомним, переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" были прерваны ради двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президенты говорили больше часа.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.