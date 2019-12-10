Никогда такого не было, и вот опять. Что привез Зеленский из Парижа

В нынешнем нормандском саммите было много того, что происходило впервые. Впервые глава нашего государства Владимир Зеленский участвовал в столь серьезных переговорах. Впервые за несколько лет президент Украины пожал руку президенту России и провел с ним личную встречу. Впервые на встрече, кроме судьбы Донбасса, обсуждался газовый вопрос.

Саммит в этот раз, по сравнению с 2015 годом, прошел довольно быстро. Напомним, в последний раз заседание "нормандской четверки" продлилось более 16 часов. В 2019-м в итоге не было принято никаких серьезных конструктивных решений. Очевидно, на нынешний саммит стороны прибыли с реальным желанием действительно дать старт решению конфликта на Донбассе. Однако, как шутят в соцсетях, пока «договорились договариваться».

Нормандский формат запущен по новой

В целом перед встречей было очень много символизма. Например, флаги России и Украины находились в зале заседаний на напольной подставке с разных сторон. Причем флаг Франции находился рядом с российским, что неудивительно, учитывая весьма теплые отношения между Макроном и Путиным. Посередине – флаг Евросоюза. Затем – знамена Германии и Украины.

Так же символично в зал переговоров зашли и лидеры четырех стран: Зеленский рядом с Меркель, чуть позади – Путин с Макроном. Интересной также стала и рассадка четырех участников: наш президент сидел напротив своего российского коллеги. Соответственно, Меркель и Макрон разместились друг напротив друга.

Спустя несколько часов встречи за закрытыми дверями, Зеленский с Путиным удалились на встречу в формате тет-а-тет. "Хорошо, по-деловому", – кратко прокомментировал итоги часовых переговоров президент России, бодро шагая на ужин к остальным участниками "нормандской четверки".

Уже после полуночи главы государств вышли к прессе. "Я очень доволен результатами переговоров "нормандской четверки", – заявил журналистам улыбающийся Макрон.

В целом, судя по заявлениям остальных участников нормандского саммита, все стороны остались довольны результатами переговоров. Скорее всего, потому что принятия каких-то прорывных решений не предполагалось. Учитывая более чем трехгодичную паузу, сам факт разморозки диалога уже можно считать хорошим знаком для начала реального решения проблем на Донбассе.

"Переговоры – это не разовое мероприятие. Это процесс, который должен идти непрерывно. Нормандский формат – это процесс, который не шел более трех лет. То, что состоялась встреча, уже шаг вперед. С этой точки зрения это уже победа", – считает глава "Донбасского института региональной политики" Энрике Менендес.

Ключевыми договоренностями, которые были приняты на саммите стали:

обмен захваченными лицами в формате "всех на всех" до 31 декабря;

разведение сил на трех новых участках, полное прекращение огня;

круглосуточный мониторинг миссией ОБСЕ ситуации на Донбассе;

имплементация Украиной "формулы Штайнмайера";

проведение следующего саммита в апреле 2020 года.

"Могло быть хуже, чем ожидалось. В целом достижения очень сомнительны. Например, это касается обмена "всех на всех". Это будет обмен тех, кто формально удерживается боевиками. Они все на контроле России. Но ей необходимы гарантии и дополнительные заложники. Поэтому обмен "всех на всех" до 31 декабря не состоится, – считает политолог Тарас Черновил. – Россия, руками боевиков, будет вносить уточнения в списки, кого-то скрывать. Начнутся торги, и требования от нас больших уступок. И Зеленский на это будет вынужден пойти".

Эксперт напомнил, что решения о полном прекращении огня и мониторинг миссии ОБСЕ в формате 24/7 также принимались неоднократно, однако сторонами не выполнялись. "И то, что в этот раз стороны будут соблюдать договоренности, особенно боевики, – весьма сомнительно", – считает Черновил.

В то же время назначение новой даты следующего нормандского саммита для Владимира Зеленского, который является новичком в такого рода переговорах, – тоже достижение. Ведь если бы остальные участники четверки не были уверены в его договороспособности и не видели потенциала для дальнейших встреч, этого бы не произошло, уверен Энрике Менендес. Он напомнил, что у большинства украинцев были довольно завышенные ожидания от результатов встречи, учитывая, что с 2016 года ситуация на Донбассе по факту находилась в состоянии замороженного конфликта. Более того, в стране искусственно нагнеталась "предмайданная" ситуация, и вовсю разгонялись месседжи о возможной "зраде" Зеленским интересов страны по итогу саммита. В итоге нашего президента по возвращению из Парижа мог ожидать новый Майдан.

"Время для поступательного прогресса придет. Сейчас Зеленскому надо остудить общество, привыкшее думать в формате "зрада – перемога". С этим по результатам нормандской встречи наш президент успешно справился", – уверен эксперт.

Газ: $3 млрд в обмен на скидку

Еще одной темой для переговоров Украины с Россией стал вопрос подписания договора о транзите газа. Ожидаемо, что стороны не пришли к полноценным договоренностям, учитывая, что формат нормандского саммита не предусматривает подписание газовых документов. Однако стороны заявили, что продолжат переговоры по этому поводу. При этом надежда на успешное решение есть и у нас, и у россиян.

"Скорее всего, вопрос по газу будет решен следующим образом: Россия все-таки признает те три миллиарда долларов, которые они нам должны, – считает Тарас Черновил. – Но в обмен на это мы отзовем все дальнейшие иски в международные суды. Россия вернет нам эту сумму, но не деньгами, а распишет их как скидку на газ. Вот это именно те 25% скидки, о которых говорил Путин на пресс-конференции. Конечно, команда нашего президента преподнесет это, как невероятную победу и достижение, поскольку цену для украинцев на газ можно будет снизить".