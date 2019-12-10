Порошенко прокомментировал встречу Зеленского в нормандском формате

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко отреагировал на результаты нормандской встречи, предостерегая от российской газовой угрозы.

Об этом он написал в Facebook.

"Красные линии, которые обозначило общество, стали для Украины настоящим оберегом на Нормандском саммите", –сообщил он.

Порошенко поблагодарил каждого украинца, который накануне саммита и Париже нашел время продемонстрировать свою ответственную гражданскую позицию в Киеве и других городах.

"Однако оснований для эйфории нет. Встреча показала, что России нельзя доверять. Что короткого пути к миру, к сожалению, не существует, потому что мир не входит в планы агрессора. Такое впечатление, что Путина интересовал только газ. Еще раз подчеркиваю, что отказ от судебных исков к Газпрому и возвращение на российский газовый крючок — большая опасность. И в ближайшие недели противодействие именно данной угрозе выйдет на передний план", – сказал Порошенко.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.