В Верховной Раде появился законопроект о продлении особого статуса Донбасса

Политика
Текста проекта на сайте ВР еще нет

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в парламенте изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает сайт ВР, законопроект зарегистрирован под номером 2569.

Предлагается внесение изменений в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отельных районах Донецкой и Луганской областей".

Текста проекта на сайте ВР еще нет.

Как ранее сообщал Фокус:

  • За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
  • Следующая встреча "Нормандской четверки" состоится через четыре месяца, ориентировочно в апреле. 