В Верховной Раде появился законопроект о продлении особого статуса Донбасса

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в парламенте изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает сайт ВР, законопроект зарегистрирован под номером 2569.

Предлагается внесение изменений в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отельных районах Донецкой и Луганской областей".

Текста проекта на сайте ВР еще нет.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

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Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

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