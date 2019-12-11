Комитет поддержал. Закон об особом статусе ОРДЛО попробуют продлить завтра

Верховная Рада Украины завтра рассмотрит и может проголосовать в целом законопроект, продлевающий действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных района Донецкой и Луганской областей еще на год.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Зеркало недели.

Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Раде включить в повестку дня законопроект об особом порядке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы фактически не меняем слова, меняем только цифры, это такая компромиссная позиция. Сам закон мы будем начинать разрабатывать", – сказал Корниенко.

Сейчас же законопроект состоит из одной фразы – заменить первые статьи, и дату 2019 на 2020.

"То есть, речь идет исключительно об изменении к первой статьи закону об особенностях местного самоуправления", – сказал Корниенко.

По его словам, сейчас же продление закона имеет формальный подтекст.

"Чтобы дать себе время разработать новый закон, но в это время должен быть законодательно обеспечен Минский процесс", – добавил он.

Корниенко рассказал, что новый текст закона об особом статусе будет готов максимум в течение года.

"Это может быть и больше чем полгода, но точно за год, думаю, мы справимся", – сказал Корниенко, отвечая на вопрос о том, как скоро может быть разработан новый законопроект.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.