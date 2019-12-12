Такие овцы есть в любом стаде: Аваков о подозреваемых в убийстве Шеремета

Министр Арсен Аваков заявил, что у следствия есть зацепки относительно заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил в эфире телеканал "1+1".

По его словам, следование еще продолжает. Сегодня была задержана группа лиц, которым предъявлены обоснованные подозрения.

"Но у следствия нет ответов на все вопросы. Мы видим людей, которые инициировали это преступление. Я не все могу сказать, что известно. На брифинге было 5-7% информационных фактов, которые мы можем изложить", - рассказал Аваков.

Также он отметил, что наличие среди подозреваемых известных личностей не должно негативно влиять на отношение украинцев к добровольцам и волонтерам.

"Такие овцы есть в любом стаде. Это не значит, что патриоты и волонтеры такие же. Нет. Мы верим и надеемся на них", - добавил Аваков.

При это он подчеркнул, что нельзя прощать тех ветеранов войны на Донбассе, которые совершали преступления.

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