Такие овцы есть в любом стаде: Аваков о подозреваемых в убийстве Шеремета
Министр Арсен Аваков заявил, что у следствия есть зацепки относительно заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил в эфире телеканал "1+1".
По его словам, следование еще продолжает. Сегодня была задержана группа лиц, которым предъявлены обоснованные подозрения.
"Но у следствия нет ответов на все вопросы. Мы видим людей, которые инициировали это преступление. Я не все могу сказать, что известно. На брифинге было 5-7% информационных фактов, которые мы можем изложить", - рассказал Аваков.
Также он отметил, что наличие среди подозреваемых известных личностей не должно негативно влиять на отношение украинцев к добровольцам и волонтерам.
"Такие овцы есть в любом стаде. Это не значит, что патриоты и волонтеры такие же. Нет. Мы верим и надеемся на них", - добавил Аваков.
При это он подчеркнул, что нельзя прощать тех ветеранов войны на Донбассе, которые совершали преступления.
Как ранее сообщал Фокус:
- Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.
- 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.
- Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
- На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.