Зеленский рассказал, какое интервью дал российскому телеканалу

Президент Владимир Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телеканалу, а только ответил на улице на несколько вопросов журналистки. Об этом он рассказал в эфире телеканала "1+1".

"Я не давал интервью телеканалу Россия. Там в коридоре, у нас был пресс-подход на улице возле гостиницы. Это было в Париже после нормандской встречи, ночью. А журналистка-девушка, что-то спросила, я что-то ответил. Такое было интервью", - рассказал президент.

Напомним, сегодня телеканал "Россия 1" анонсировал показ "полноценного" интервью с Зеленский в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин".

Прокомментировал он и показ, а потом отмену трансляцию сериала "Слуга народа" на российском телеканале "ТНТ".

"Я очень жалею. У кого-то есть ядерное оружие. А у кого-то есть "Слуга народа", - отметил Зеленский.

При этом Зеленский добавил, что вся эта история его удивила. По его словам, в 2016 году телеканал "Дождь" хотел транслировать сериал, и тогда студия "Квартал 95" готова была предоставить его бесплатно. Однако тогда канал передумал.

Нынешнюю ситуацию с показом сериала на "ТНТ" президент считает большой ошибкой российской власти.

"Лучше было вообще не показывать. Показали две серии, и теперь все люди, которые увидели эти две серии, посмотрят все остальные в YouTube", - добавил Зеленский.

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