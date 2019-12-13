Найем отказался защищать в суде подозреваемого в убийстве Шеремета

Юридическая компания "Миллер" не будет представлять в суде интересы подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета "Riffmaster'a" Андрея Антоненко.

Об этом в комментарии журналистам заявил учредитель компании, адвокат Маси Найем.

"По морально-этическим вопросам буду выходить из этого дела. Наша компания не может представлять интересы подозреваемого, ведь у нас есть конфликт интересов – Шеремет был моим другом", – заявил Найем.

Кому "Миллер" передаст дело, Маси не уточнил: "У них есть адвокаты, к ним присоединяться еще адвокаты. Ничего не могу сказать".

По словам Найема, меру пресечения Анонтенко будут избирать сегодня, в Печерском райсуде. Скорее всего, будут просить арест, возможно даже без залога.

При этом, что касается обысков у Riffmaster'a, то адвокат говорит, что правоохранители искали "хоть что-то", что могло бы указывать на его причастность к убийству Шеремета, а всю сложившуюся ситуацию Найем и вовсе считает "немного странной".

В то же время, что конкретно в этом деле "странно" Найем отказался уточнять.

"И вообще, он военнослужащий. Если он военнослужащий – это ГБР. Причем тут полиция – к этому есть вопросы", – добавил Найем.

Также адвокат отметил, что знаком с Антоненко: "Впервые увиделись с ним, когда в Новгородском воевали, потом он даже приезжал один раз в авдеевскую промзону. Видел ли я его еще где-то? Конечно, были встречи атошников... У нас таких полстраны, мне кажется".

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.