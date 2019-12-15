Диалог начался, но Зеленский и Путин далеки друг от друга, – Песков

После встречи "четверки" президент РФ Владимир Путин заявил, что доволен переговорами, но позже в Кремле начали утверждать: главы своих стран все еще далеки друг от друга.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов.

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию", – сказал Песков.

По версии Пескова, Зеленский и Путин общались с глазу на глаз "минут 10-15, что не так коротко", но их прервал президент Франции Эммануэль Макрон, который настоял на продолжении работы в "Нормандском формате".

В общем же, переговоры украинской и российской сторон длились более часа. В части переговоров участвовали представители "Нафтогаза", "Газпрома", а также главы Минэнерго Украины и РФ.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.