Зеленский едет в Азербайджан на переговоры с Алиевым
Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря с официальным визитом посетит Азербайджан.
Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.
В рамках визита Зеленский проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.
Также стороны подпишут ряд двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.
Кроме того, Зеленский и Алиев планируют принять участие в украинско-азербайджанском бизнес-форуме.
Примечательно, что вчера появилась информация о депортации в Азербайджан блогера-оппозиционера Эльвина Исаева.
Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в стране.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце ноября МТС за $734 млн продал Vodafone Ukraine азербайджанской Backcell, которая, по сообщениям СМИ, может принадлежать самому президенту Ильхаму Алиеву.
- Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахами со словами "теперь можно пользоваться Vodafone" порадовался продаже оператора и анонсировал еще несколько сделок.