Кабмин планирует расширить санкции против России

Политика
Санкции планируют ввести на три года

Кабинет министров Украины планирует расширить персональные санкции, связанные с вооруженной агрессией России.

Об этом сказано на Правительственном портале.

В течение месяца Кабмин должен разработать и вынести на рассмотрение СНБО новые персональные экономические санкции против компаний, связанных с поставкой материалов для оборонно-промышленного комплекса России.

Санкции планируют ввести на три года.

Санкции будут применять в отношении юридических лиц зарегистрированных как в России, так и на оккупированных территориях.

Как ранее сообщал Фокус:

 