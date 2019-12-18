В Минске луганские оккупанты заявили, что обмена пленными не будет

В среду, 18 декабря, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представители Украины и "ЛДНР" не смогли согласовать обмен пленными. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на луганских боевиков.

В частности, представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева заявила, что обмена не будет из-за того, что украинская сторона не провела так называемую процессуальную очистку людей, которые должны быть в списке на обмен.

Она уточнила, что "ЛНР" и "ДНР" со своей стороны завершили все подготовительные процедуры.

В свою очередь, министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что участники Трехсторонней контактной группы не достигли прогресса в вопросе обмена пленными, пишет Интерфакс-Украина.

"Что я вижу на сегодня, к большому сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться не удалось. Я вижу на сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса", – сказал Пристайко.

Кроме того, советник президента Украины по внешнеполитическим вопросам Андрей Ермак рассказал о некоторых деталях переговоров в Минске, сообщает ВВС Украина.

"Сейчас идет работа над освобождением пленных на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных". 18 декабря будут обсуждаться конкретные списки и сроки", – заявил он.

По его данным, обмен должен состояться до Нового года.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

По словам главы МИД Вадима Пристайко, Украина готова к очень серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество пленных украинцев.