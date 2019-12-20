Глава Офиса президента впервые оказался вторым в списке влиятельных украинцев, – рейтинг Фокуса

Андрей Богдан стал первым главой Офиса президента (или аналогичных ведомств – Администрации президента, Секретариата президента), который занял второе место в ТОП-100 самых влиятельных украинцев по версии Фокуса.

Глава ОП обогнал в рейтинге своего бывшего работодателя Игоря Коломойского (3 место), премьер-министра Алексея Гончарука (4), генпрокурора Руслана Рябошапку (5), главу СБУ Ивана Баканова (6), спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (7) и министра внутренних дел Арсена Авакова (8).

Также в ТОП-100 влиятельных украинцев вошли еще три сотрудника Офиса президента. Первый помощник главы государства Сергей Шефир занял 10 место в списке, помощник президента Андрей Ермак (который курирует переговоры с РФ по Донбассу) Андрей Ермак – 12, а замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко – 29.

С полной версией рейтинга можно ознакомится в свежем выпуске журнала "Фокус" и вскоре на сайте Focus.ua.

Как ранее сообщал Фокус:

За последние две недели, согласно опросу "Рейтинга", уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольство – уменьшилось с 33 до 25%.