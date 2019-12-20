Кличко обогнал Порошенко в рейтинге 100 влиятельных украинцев

Журнал "Фокус" опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных украинцев. Все его участники распределены по категориям, которые соответствуют сфере их деятельности: "Лидеры", "Магнаты", "Рулевые", "Стратеги", "Мастера" и "Кумиры".

Группу "Лидеры" возглавил президент Владимир Зеленский. Также в нее вошли спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (7 место в рейтинге), глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (13) и глава одноименной партии Александр Корниенко (22).

Мэр Киева и бывший глава партии БПП Виталий Кличко занял 17 место, а пятый президент, действующий надреп и глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 18. Немного выше в рейтинге оказалась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (15). Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук занял 19 место, а сопредседатель фракции " ОПЗЖ" Виктор Медведчук – 40.

Также в рейтинг вошел и глава "Национального корпуса" Андрей Билецкий (65 место).

С полной версией рейтинга можно ознакомится в свежем выпуске журнала "Фокус" и вскоре на сайте Focus.ua.

Как ранее сообщал Фокус:

За последние две недели, согласно опросу "Рейтинга", уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольство – уменьшилось с 33 до 25%.