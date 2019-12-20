СБУ пришла в фитнес-клуб Порошенко "5 элемент", – бизнесмен Корогодский

Сотрудники СБУ пришли в фитнес-клуб "5 элемент", который принадлежит пятому президенту Петру Порошенко.

Об этом у себя в Facebook сообщил бизнесмен, совладелец ТРЦ Dream Town Григорий Корогодский.

Бизнесмен как раз был в клубе к моменту прихода силовиков. "Сорвали мне тренировку, ну да и ладно с ней", – пишет он.

По словам Корогодского, у сотрудников Службы безопасности при себе оружие и что они "отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ".

Также бизнесмен напомнил, что в 2015 году "точно так же пришли" и в его офис: "Помнится, наш охранник Рома двоих тогда побил".

Силовики уже не первый раз приходят в "5 элемент". В конце июля НАБУ также приходило с обыском в фитнес-клуб и "Богдан Моторс", которые принадлежат Порошенко.

Тогда сотрудники бюро аргументировали следственные действия расследованием растраты госимущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ.

У Порошенко же посчитали, что за "провокацией" стоят Виктор Медведчук, Евгений Мураев и Игорь Коломойский, ведь первыми на место событий прибыли съемочные команды их телеканалов.

Как ранее сообщал Фокус:

13 сентября Госбюро расследований приходило с обыском в Международный инвестбанк. Его основной владелец – пятый президент Петр Порошенко.

Позже в ГБР объяснили, что следственные действия прошли в рамках расследования уголовного дела по операции купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском".