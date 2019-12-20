Сегодня Кабмин будет час отвечать в Раде на вопросы депутатов

На сегодняшнем заседании Рады министры час будут отвечать на вопросы депутатов. Также нардепы планируют рассмотреть изменения в бюджет по Фонду развития предпринимательства.

Об этом свидетельствует повестке дня, опубликованном на сайте парламента.

Час вопросов пройдет в начале заседания. На Согласительном совете в понедельник нардепы также решили пригласить для доклада главу МИД Вадима Пристайко.

Также повесткой дня предусмотрено рассмотрение во втором чтении законопроектов №2457 о трансплантации анатомических материалов человеку и №2428 о неотложных мероприятиях в сфере здравоохранения.

Рада также рассмотрит проекты постановления №2557 об утверждении председателя и состава Нацкомиссии по радиационной защите населения Украины.

В состав комиссии предлагается избрать 25 членов, а председателем комиссии назначить нардепа от "Слуги народа" Александра Копыленко.

Кроме всего прочего, депутаты намерены рассмотреть проект постановления №2391 об изменении состава ВСК Рады по вопросам расследования взрывов на складах боеприпасов в Ичне, Калиновке, Балаклее, Сватово, Кривом Роге.

Проект предлагает включить в состав комиссии члена депутатской группы "За будущее" Петра Юрчишина.

Как ранее сообщал Фокус:

19 декабря, Верховная Рада приняла в целом законопроект №2240 об урегулировании вопроса добычи янтаря.