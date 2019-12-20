Коболев рассказал, почему РФ согласилась подписать транзитный контракт

Намерение России подписать с украинской стороной долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".

Такое мнение выразил в эфире радио "НВ" глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Есть очень серьезные опасения у наших контрагентов по поводу введения американских санкций. Я точно знаю, что лоббисты со стороны "Газпрома" в Сенате США приложили немало усилий и говорят: все хорошо, не переживайте, договор будет, санкции вводить не нужно", – сказал он.

Коболев выразил надежду, что президент США Дональд Трамп подпишет проголосованный в Сенате законопроект и санкции вступят в действие, что "очень сильно помогутжет Украине как на переговорах, так и в будущем".

Коболев также сообщил, что подписание контракта на транзит российского газа займет не менее месяца.

Кстати, в Минске в пятницу, 20 декабря, проходят трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

18 декабря глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что оценивает вероятность подписания контракта на транзит газа с "Газпромом" с 1 января 2020 года как крайне низкую.

19 декабря, представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.