Помощь от США позволит Украине получить ракетные комплексы и противокорабельные ракеты

Предусмотренная в рамках американского оборонного бюджета военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов даст возможность получить летальное оружие.

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк написал на своей странице в Facebook.

"На следующий год США выделяют Украине 300 млн военной помощи. Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты", – написал министр.

Как ранее сообщал Фокус:

11 декабря оборонный бюджет США на 2020 год одобрила Палата представителей Конгресса США. В программу военной помощи Украине включено летальное оружие – крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 млрд долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.