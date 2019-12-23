Популярный в ОАЭ мессенджер ToTok оказался шпионской программой, – СМИ

Магазины приложений Google Play и Apple AppStore удалили мессенджер ToTok. Об этом сообщает Business Insider. Так они отреагировали на журналистское расследование, проведенное газетой New York Times.

ToTok его разработчики позиционируют как простой и надежный способ общения, даже в тех странах, где заблокированы другие мессенджеры. На рынке он появился несколько месяцев назад и его уже скачали несколько миллионов пользователей по всему миру. Большинство же его пользователей находятся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где запрещены WhatsApp и Skype.

Серьезный толчок росту популярности ToTok дало то, что китайский гигант электроники Huawei одобрил это приложение.

New York Times, со ссылкой на источники во власти и разведывательном сообществе США, назвала ToTok шпионским инструментом, запущенным правительством ОАЭ. Он отслеживает разговоры пользователей, их передвижения и взаимоотношения между собой.

Расследователи пишут, что ToTok представляет собой очередную эскалацию гонки цифровых вооружений среди богатых авторитарных правительств. Они ищут более эффективные и удобные методы для слежки за иностранными противниками, криминальными и террористическими сетями, журналистами и оппозицией.

Страны Персидского залива, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, ранее обращались к иностранным частным фирмам для взлома компьютерных систем как конкурентов, так и собственных граждан. Появление же ToTok показало, что правительства могут исключить посредников благодаря приложениям, которые будут шпионить за людьми, которые сами передают свою информацию этим приложениям.

Технический анализ позволил предположить, что фирма, стоящая за ToTok, Breej Holding, скорее всего, является подставной компанией, связанной с DarkMatter, базирующейся в Абу-Даби фирмой по киберразведке и хакерской деятельности. Среди ее персонала – бывшие сотрудники Агентства национальной безопасности США и оперативники израильской военной разведки. Деятельность DarkMatter сейчас изучает ФБР США. ToTok также связывают с Pax AI, базирующейся в Абу-Даби компанией по добыче данных, которая, похоже, взаимодействует с DarkMatter.

Патрик Уордл, бывший хакер АНБ, а сейчас исследователь безопасности в компании Jamf, заявил, что ToTok было относительно легко разработать. Похоже, что это копия китайского приложения YeeCall для обмена сообщениями, слегка настроенного для английской и арабской аудитории.

"В этом подходе есть красота, – сказал Уордл. – Вам не нужно что-то взламывать, чтобы шпионить за людьми, если вы они загрузят это приложение на свой телефон. Контакты, видео-чаты, местоположение – какие данные вам еще нужны?"

В PaxAI ученые-исследователи открыто хвастаются своей работой над LinkedIn. Один из них, его назвали "руководителем группы по науке о данных", сказал, что создал "платформу для анализа сообщений", которая считывает миллиарды сообщений, чтобы ответить на четыре вопроса: "кто вы, чем занимаетесь, как вы думаете и каковы ваши отношения с другими".

"Имея ответы на эти вопросы, мы знаем все об одном человеке", – считает специалист по анализу данных Джингян Ван.

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