Офис Генпрокурора начнет работу 2 января, – приказ

Офис генерального прокурора Украины начнет свою работу 2 января 2020 года.

Об этом говорится в приказе Генпрокурора Руслана Рябошапки, который опубликован в "Голосе Украины".

"Приказываю: 1. Днем начала работы Офиса генерального прокурора определить 2 января 2020 года", – сказано в указе.

Напомним, согласно закону о реформе Генеральной прокуратуры Украины, вместо ГПУ, региональных, местных и военных прокуратур появится Офис генерального прокурора, областные и окружные прокуратуры.

Военных прокуратур больше не будет (при этом у генпрокурора будет право создавать специализированные прокуратуры в случае необходимости).

Как ранее сообщал Фокус:

19 сентября Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры. Она подразумевает создание вместо ГПУ Офиса генпрокурора, переаттестацию всех прокурорв и сокращение максимального лимита их численности с 15 тыс. до 10 тыс. человек.

В Генпрокуратуре рассказали, что почти все прокуроры подали заявления на прохождение аттестации.

Генпрокурор Руслан Рябошапка анонсировал сокращение прокуроров в Украине.