Судья КСУ Мельник увольняется. Суд уже удовлетворил его заявление, – СМИ

Политика
Причины решения судьи пока неизвестны

Судья Конституционного суда Украины Николай Мельник подал в отставку.

Об сообщает УНИАН, ссылаясь на источник в КСУ.

Сегодня же КСУ на специальном пленарном заседании принял заявление Мельника и уволил его. 

Причины решения судьи пока неизвестны.

Мельник стал судьей КСУ 13 марта 2014 года. До этого он работал замглавы Центризбиркома, советником главы Верховной Рады, а также был членом Высшего совета юстиции и Вышей квалификационной комиссии судей.

Как ранее сообщал Фокус: