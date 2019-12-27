В "ЕС" напомнили ГПУ о "пленках Трубы": требуют открыть уголовное дело

"Евросолидарность" требует от ГПУ открыть дело против уже экс-директора ГБР Романа Трубы на основании ауидиозаписей из его кабинета, опубликованных ранее в Telegram.

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении политсилы.

"Расследование т.н. "пленок Трубы" – обязательное условие для очищения ГБР. Судя по записям, становится очевидно, что бюро стоит не на защите закона, а используется для политических расправ над оппозицией", – указано в сообщении.

Кроме Трубы, считают в "ЕС", уголовную ответственность должны понести и другие фигуранты "пленок".

Также у Порошенко считают, что само увольнение Трубы прошло с нарушениями Конституции, ведь совсем недавно – 16 декабря – КСУ постановил, что президент не может назначать руководство бюро.

"В выводах судей четко сказано, что подчинение НАБУ и ГБР президенту через назначение и увольнение их руководителей угрожает независимости этих органов", – напоминают в партии.

В связи с этим, "ЕС" призывает Зеленского перед тем, как назначать директора бюро, привести законодательство, которое регулирует его деятельность, в соответствие с Конституцией.

Сегодня президент Владимир Зеленский своим указом уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. На место Трубы времено назначили депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

21 сентября в рабочем кабинете директора Госбюро расследований Романа Трубы нашли аппаратуру для прослушивания, которая была вмонтирована в вентиляционную систему.

Спустя два месяца на канале "Трубу прорвало" наизвестные выложили аудизаписи с голосом, похожим на голос Трубы. В постах утверждается, что Труба обсуждал в т.ч. с главой ОП Андреем Богданом дела по пятому президенту Петру Порошенко.

Кроме того, на канале выложены записи разговоров Трубы о закрытии дела некачественных спальников в ВСУ, остановке обысков на предприятиях бизнесмена Константина Жеваго, пленках судьи Павла Вовка и деле против бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун.

Сам директор ГБР Роман Труба сразу же заявил, что аудиозаписи – "фейк и провокация", которые он не будет комментировать.

"Они меня не сломали. Я знал, что они возможны еще намного раньше. Я не буду комментировать никаких фейков и провокаций. Подавать в отставку не буду", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследования.

Согласно законопроекту, изменяется правовой статус ГБР – бюро становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задания по предотвращению, выявлению, прекращению, раскрытию и расследованию преступлений.

Согласно поправке №320, полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно.

Сегодня президент Владимир Зеленский своим указом уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. На его место времено назначили депутата от "СН" Ирину Венедиктову.