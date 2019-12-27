Германия отказала Украине в военной помощи, – Пристайко

Германия отказалась предоставлять Украине военную помощь.

Об этом в интервью немецкому RND рассказал глава МИД Вадим Пристайко.

"Я надеюсь, что Берлин пересмотрит свое решение и все же усилит обороноспособность Украины", – заявил Пристайко.

Также министр отметил, что Германия и ЕС много сделали для Украины, в т.ч. предоставили финпомощь, но этого "недостаточно, чтобы остановить гибель людей".

"Я знаю, что война с СССР все еще беспокоит совесть немцев. Третий рейх убил миллионы людей, в т.ч. многих русских. Но знаете что? Больше всего во время Второй мировой войны пострадала Украина. Мы потеряли до десяти миллионов человек", – заявил глава МИД.

В этом контексте Пристайко вспомнил и о санкциях против РФ.

"Чтобы держать россиян за столом переговоров, нужны санкции... Мы рады немецким предпринимателям, ищущим альтернативу российскому рынку", – говорит он.

Как ранее сообщал Фокус:

25 сентября на сайте Белого дома появилась стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Из опубликованной стенограммы разговора Трампа и Зеленского стало известно, что лидеры двух стран неоднозначно оценивают деятельность канцлера Германии Меркель и президента Франции Макрона по вопросу поддержки Украины.