Германия отказала Украине в военной помощи, – Пристайко
Германия отказалась предоставлять Украине военную помощь.
Об этом в интервью немецкому RND рассказал глава МИД Вадим Пристайко.
"Я надеюсь, что Берлин пересмотрит свое решение и все же усилит обороноспособность Украины", – заявил Пристайко.
Также министр отметил, что Германия и ЕС много сделали для Украины, в т.ч. предоставили финпомощь, но этого "недостаточно, чтобы остановить гибель людей".
"Я знаю, что война с СССР все еще беспокоит совесть немцев. Третий рейх убил миллионы людей, в т.ч. многих русских. Но знаете что? Больше всего во время Второй мировой войны пострадала Украина. Мы потеряли до десяти миллионов человек", – заявил глава МИД.
В этом контексте Пристайко вспомнил и о санкциях против РФ.
"Чтобы держать россиян за столом переговоров, нужны санкции... Мы рады немецким предпринимателям, ищущим альтернативу российскому рынку", – говорит он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 сентября на сайте Белого дома появилась стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
- Из опубликованной стенограммы разговора Трампа и Зеленского стало известно, что лидеры двух стран неоднозначно оценивают деятельность канцлера Германии Меркель и президента Франции Макрона по вопросу поддержки Украины.
- В "ЕС" в ответ заявили, что за 5 последних лет союз предоставил Украине самый крупный в истории блока пакет поддержки.