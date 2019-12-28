29 декабря. Зеленский подтвердил обмен удерживаемыми лицами

Политика
Пока не завершина верификация всех лиц, сказал президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 29 декабря состоится обмен удерживаемыми лицами.

Об этом Зеленский сказал в селе Долгое-Калужское во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, передает Укринформ.

По его словам, пока не завершина верификация всех лиц.

"Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей", – сказал президент.

Он отметил, что этот вопрос является самой сложной задачей в этом году.

Как ранее сообщал Фокус:

  • По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.
  • Боевики заявили, что в рамках обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" передадут Киеву 55 человек и хотят получить 87 человек.