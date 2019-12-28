"Слуги народа" решили стимулировать конкуренцию в СМИ: законопроект уже в Раде

Вчера на сайте Верховной Рады появился проект закона №2693 "О медиа" авторства депутатов от "Слуги народа". Текст проекта уже доступен к ознакомлению.

Авторы законопроекта говорят, что их инициатива направлена на обеспечение права на свободу выражения мнений и получение разносторонней и достоверной информации.

Также документ предполагает стимулирование конкурентной среды в медиа.

Прописывается и порядок лицензирования СМИ. Правда, такому лицензированию будут подлежать только вещатели, использующие радиочастотный ресурс Украины.

Те же СМИ, которые не используют такой ресурс – в т.ч. и печатные медиа – подлежат обязательной регистрации. Такую же процедуру обязаны пройти и провайдеры аудиовизуальных сервисов.

Иностранные линейные медиа смогут работать в Украине также исключительно после регистрации.

Законопроектом вводится и новая совместная форма регулирования, которая должна будет способствовать появлению и соблюдению требований к распространению информации.

Для такого регулирования создадут специальный орган – это будет общественный союз. В союз – юридическое лицо – войдут лицензиаты и регистранты, а также их отраслевые объединения.

Собственно, лицензиаты и регистранты и выступят учредителями самого союза.

Законопроект о медиа передан на рассмотрение в профильный комитет.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от "СН" Никита Потураев заявил, что в новом законопроекте о СМИ будет четко приписано, за какой именно контент журналисты могут понести уголовную ответственность.

Глава Минкульта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.