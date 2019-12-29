Начался большой обмен пленными между Украиной и боевиками

Между боевиками из "ЛНР" и "ДНР" и украинской стороной начался процесс обмена пленными. Об этом сообщают информресурсы боевиков.

По словам так называемого "омбудсмена ДНР" Дарьи Морозовой, процесс начался под Горловкой.

"Обмен начался", – подтвердила представительница боевиков.

Также дополнительно сообщается, что процедура обмена проходит на линии разграничения у контрольно-пропускного пункта "Горловка", который находится на территории одноименного населенного пункта на Донбассе. Из-за этого, данный КПП не работал.

Кроме этого, Морозова добавила, что удерживаемые "ДНР" лица, которых привезли на обмен, пока находятся в серой зоне. "Омбудсмен" также отметила, что "ЛНР" первой передаст Киеву своих задержанных и если все пройдет удачно, то после будет "ДНР".

Как ранее сообщал Фокус: