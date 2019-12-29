Начался большой обмен пленными между Украиной и боевиками
Между боевиками из "ЛНР" и "ДНР" и украинской стороной начался процесс обмена пленными. Об этом сообщают информресурсы боевиков.
По словам так называемого "омбудсмена ДНР" Дарьи Морозовой, процесс начался под Горловкой.
"Обмен начался", – подтвердила представительница боевиков.
Также дополнительно сообщается, что процедура обмена проходит на линии разграничения у контрольно-пропускного пункта "Горловка", который находится на территории одноименного населенного пункта на Донбассе. Из-за этого, данный КПП не работал.
Кроме этого, Морозова добавила, что удерживаемые "ДНР" лица, которых привезли на обмен, пока находятся в серой зоне. "Омбудсмен" также отметила, что "ЛНР" первой передаст Киеву своих задержанных и если все пройдет удачно, то после будет "ДНР".
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.
- По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.
- В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.
- 23 декабря, ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года.
- Боевики заявили, что в рамках обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" передадут Киеву 55 человек и хотят получить 87 человек.