В ОРЛДО отказались возвращаться около 20 пленных, удерживаемых Украиной
Представители "ДНР" заявили, что во время обмена пленными отказались возвращаться в ОРДЛО около 20 удерживаемых лиц. Об этом сообщают информресурсы боевиков.
По словам так называемого "омбудсмена "ДНР" Дарьи Морозовой, эти люди удерживались украинкой стороной, но отказались участвовать в обмене.
"Украина готова нам передать 87 пленных. Но в этот список не входят люди, которые якобы отказались от обмена. По словам украинских представителей, 22 человека из списка Донецка отказывались от обмена. Вчера была проведена верификация, и два человека согласились на перемещение в "ДНР", еще три согласились на обмен, но изъявили желание остаться в Украине", – сказала она.
Также Морозова добавила, что большинство пленных, которых Украина согласилась передать, не являются жителями "Л/ДНР".
"Восемьдесят процентов пленных, которых Украина должна передать, это жители, которые проживают за линией разграничения. Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и другие", – отметила Морозова.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.
- По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.
- В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.
- 23 декабря, ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года.
- Боевики заявили, что в рамках обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" передадут Киеву 55 человек и хотят получить 87 человек.
- 29 декабря начался большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Процедура обмена проходит на линии разграничения.