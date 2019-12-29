В ОРЛДО отказались возвращаться около 20 пленных, удерживаемых Украиной

Представители "ДНР" заявили, что во время обмена пленными отказались возвращаться в ОРДЛО около 20 удерживаемых лиц. Об этом сообщают информресурсы боевиков.

По словам так называемого "омбудсмена "ДНР" Дарьи Морозовой, эти люди удерживались украинкой стороной, но отказались участвовать в обмене.

"Украина готова нам передать 87 пленных. Но в этот список не входят люди, которые якобы отказались от обмена. По словам украинских представителей, 22 человека из списка Донецка отказывались от обмена. Вчера была проведена верификация, и два человека согласились на перемещение в "ДНР", еще три согласились на обмен, но изъявили желание остаться в Украине", – сказала она.

Также Морозова добавила, что большинство пленных, которых Украина согласилась передать, не являются жителями "Л/ДНР".

"Восемьдесят процентов пленных, которых Украина должна передать, это жители, которые проживают за линией разграничения. Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и другие", – отметила Морозова.

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