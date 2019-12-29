Адвокат экс-беркутовцев заявил, что обвиняемых вывезли из СИЗО

В воскресенье, 29 декабря, адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев заявил, что Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина вывезли из Лукьяновского СИЗО. Об этом сообщает Громадське радіо.

По словам Варфоломеева, такую информацию он получил от бывших коллег обвиняемых.

"Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Их коллеги (экс-беркутовцы, – ред.) сообщили об этом", – заявил Варфоломеев.

Также он добавил, что не знает, отправились ли обвиняемые на место обмена пленными.

В свою очередь, один из активистов, дежуривших ночью под СИЗО, Владислав Грезев сообщил, что около 03:30 экс-беркутовцы все еще находились под стражей.

Протестующие продолжают находиться под стенами Лукьяновсого СИЗО.

Как ранее сообщал Фокус: