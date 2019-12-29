Обмен экс-беркутовцев является политическим решением, – Transparency International

Общественная организация Transparency International Украина назвала политическим решение украинских властей обменять экс-беркутовцев на пленных украинцев. Об этом сообщается в заявлении организации.

"В этой ситуации нет единого очевидно правильного человеческого выбора. Мы понимаем, что это решение властей по требованию Кремля подрывает ценности верховенства права, справедливости и достоинства и может разделить общество, посеяв ненависть между различными группами украинцев", – говорится в сообщении.

Также в организации подчеркнули, что справедливость в данном вопросе должен защищать независимый арбитр – суд и прокуратура.

"К сожалению, ни суд, ни прокуратура не смогли выполнить свой конституционный долг по делу о расстрелах Героев Небесной сотни", – отметили в Transparency International.

Замена прокуроров по делу и "очевидное давление на суд" для изменения меры пресечения были охарактеризованы правозащитниками, как угроза системе правосудия и верховенству права.

"Мы стали свидетелями того, как резко и очевидно система правосудия подменяет закон политическим решением. Без приговора по делу и вопреки законным основаниям совершаются действия, направленные на изменение мер обвиняемым с целью освобождения беркутовцев из-под стражи", – заверили в организации.

К данному заявлению также присоединились такие организации, как "Адвокатська дорадча група", Центр Противодействия Коррупции, Автомайдан, Центр политико-правовых реформ, Центр общественного мониторинга и исследований, Центр экономической стратегии, StateWatch, Фундация DEJURE, Движение ЧЕСНО, Лаборатория Законодательных Инициатив, Институт законодательных идей, БФ "Восток-SOS", ACREC, ОО "Правозащитная Инициатива", ОПІРОРГ, ОО "Школа Медиапатриотов" и другие.

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