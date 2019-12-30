Украине не стоит оглашать список отданных РФ лиц, – Лутковская

Украине не стоит публиковать список тех, кого отдали в "Л/ДНР" в рамках обмена пленными.

Об этом заявила представитель Украины в ТКГ в Минске Валерия Лутковская, пишет Радио Свобода.

"Это персональные данные. И я не думаю, что эти люди дали разрешение на их публикацию", – считает представитель Украины.

Издание также отмечает, что украинское законодательство разрешает публиковать такие данные, но только если они представляют большой обещственный интерес.

Лутковская же говорит, что вопрос общественного интереса еще не изучен. "Поэтому скажу честно – не знаю", – добавила она.

Кроме всего прочего, представитель Украины в ТКГ подтвердила цифры по вчерашнему обмену: Украина передала боевикам 124 человека, а взамен получила 80, правда с ОРДЛО согласились выехать только 76 человек.

Вчера Офис президента также опубликовал полный список освобожденных граждан Украины. Подавляющее большинство из них – гражданские.

Многих из них боевики пленили только в 2017-2018 годах. При этом, такие узники были местными жителями, которые не выехали с Донбасса с началом войны в 2014 году.

Кого конкретно украинской стороне удалось освободить можно прочесть, перейдя по ссылке.

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.

Двоих освобожденных из плена военных доставили в Главный военный госпиталь в Киеве. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

64 гражданских, освобожденных в рамках обмена пленными, сейчас госпитализированы в "Феофании".