Боевики обстреляли позиции ВСУ около Зайцево
В последний день уходящего года, 31 декабря, боевики на Донбассе один раз нарушали режим тишины. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Отмечается, что из вооружения БМП пророссийские боевики один раз обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Зайцево, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Потерь и раненых в результате вражеских обстрелов за текущие сутки нет.
Ситуация на участках разведения сил и средств остается стабильной, режим тишины соблюдается.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 декабря боевики нарушили режим прекращения огня трижды, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
- 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны выразили надежду, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время.