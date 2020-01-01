111 день рождения Бандеры. В Киеве прошло факельное шествие националистов (обновляется)
В Киеве начался традиционный марш националистов в честь дня рождения Степана Бандеры. Организатор мероприятия ВО "Свобода". Об этом сообщает корреспондент Фокуса.
В анонсе "Марша чести, достоинства и свободы" отмечается, что традиционное факельное шествие приурочено ко дню рождению "Вождя и вдохновителя украинцев - Степана Бандеры, чьи слова и действия стали указателем борцам-последователям за свободу Украинского государства".
Начался марш со столичного парка Тараса Шевченко. Его участники пройдутся до Майдана Незалежности.
Обновлено 19:10
Митинг закончился. Участники шествия расходятся.
Обновлено 18:45
Возле здания Киевсовета участиники марша остановились. Сейчас на митинге выступает лидер "Свободы" Олег Тягнибок.
Обновлено 18:45
Колонна движется по Хрещатику. На здании Киевсовета весит большой портрет Бандеры.
Обновлено 18:30
Колонна двинулась от парка Шевченка. Участники шествия зажгли факелы.
Отметим, что мероприятия в честь 111-годовщины со дня рождения Бандеры также прошли во Львове и на его родине в Старом Угринове (Новицкая громада) в Ивано-Франковской области.
Во Львове руководство города и области, ветераны УПА и все желающие под музыкальное сопровождение возложили цветы к памятнику Степану Бандере (пл. Кропивницкого). После состоялась общая молитва за Украину и вече. Городскую власть представлял заммэра Андрей Москаленко. Также цветы совместно с пластунами положил сын городского головы Михаил Садовой.
В Старом Угринове на мероприятиях присутствовали глава областного совета Александр Сыч, заместитель главы обладминистрации Дмитрий Романюк и глава Калушской районной администрации Жанна Табанец, сообщает "Блиц-информ".
Подобные акции проходят и в других городах.
Напомним, Степан Бандера - один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов в 1939 году возглавил ОУН-Б. Родился 1 января 1909 года в Старом Угринове. 15 октября 1959 года в Мюнхене Бандеру застрелил советский агент Богдан Сташинский.
Как ранее сообщал Фокус:
- Митрополит Епифаний заявил, что украинцы гордятся, когда их называют потомками Степана Бандеры.
- Президент Владимир Зеленский призвал в новогоднем обращении украинцев к единству. Он заявил, что в нашем паспорте не указано, "нет строки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано "гражданин Украины", имеет права и обязанности".