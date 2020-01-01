На здании Киевсовета вывесили большой портрет Бандеры

В Киеве на фасаде здания городского совета вывесили большой портрет лидера ОУН (б) Степана Бандеры. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Сейчас возле Киевсовета проходит митинг националистов, которые принимают участие в факельном шествии по случаю 111-го дня рождения Бандеры. На митинге выступают лидеры ВО "Свобода", в том числе и Олег Тягнибок.

Как ранее сообщал Фокус:

Митрополит Епифаний заявил, что украинцы гордятся, когда их называют потомками Степана Бандеры.