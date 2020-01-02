В Украине сейчас низкий протестный уровень. Но и перед Майданами был почти такой же, – Бекешкина

Перед Майданами протестные настроения были приблизительно такими же, как и сейчас – около 20%.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал социолог, директор фонда "Деминициативы" Ирина Бекешкина.

Тем не менее, по словам Бекешкиной, сейчас протестные настроения остаются самыми низкими за время проведения опросов, с 1994 года – 17%.

"Правда, перед Майданами тоже было немного – около 20%. С другой стороны, в первом и втором Майданах принимали участие по 15%", – размышляет социолог.

"Возможно, сама популярность президента сможет переубедить людей", – добавила она.

Также Бекешкина прокомментировала "электоральный медовый месяц" Зеленского: "Медовый месяц заканчивается, но сладкое еще продолжается. Резко пошло вниз доверие к Верховной Раде".

Причиной этому могут быть многочисленные скандалы, считает социолог.

В то же время, о снижении уровня поддержки самого Зеленского пока речи не идет, хотя формула "царь хороший, бояре плохие" долго работать не будет, говорит она.

"Какие-то решения придется принимать, которые делят общество, например, с землей", – намекает Бекешкина.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре, после встречи с Путиным, уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%.