Сложила мандат: Венедиктова открыла дорогу в Раду сотруднику фестиваля Atlas Weekend

Временная и. о. директора ГБР Ирина Венедиктова написала заявление о сложении полномочий народного депутата ВРУ. Об этом пишут "Українські новини".

Отмечается, что она входит в состав фракции "Слуга народа".

"27 декабря мной было написано заявление о сложении депутатских полномочий", – сообщила Венедиктова.

Она добавила, что все требования закона были ею соблюдены.

Отметим, что вместо Ирины Венедиктовой по списку "Слуги народа" в ВРУ должен зайти директор по GR-коммуникациям музыкального фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.

Кстати, как пишет "Страна", против Ирины Венедиктовой подали заявление о преступлении в ГБР о превышении должностных полномочий и разглашении данных досудебного расследования.

В заявлении отмечается, что в период с 28 по 30 декабря Венедиктова, выходя за рамки своих полномочий, дала незаконные указания про слушания уголовных производств в присутствии посторонних лиц, а именно своего мужа Дениса Колесника, который является сотрудником киберполиции и не имеющего никакого отношения к ГБР, а также адвоката Александра Бабикова, которого называют будущим заместителем главы ГБР, но он еще не имеет никакого официального статуса.

"В действиях Бабикова усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 353 УК, а именно-самовольное присвоение полномочий и звания должностного лица, соединенное с совершением общественно опасных деяний", – говорится в заявлении.

Ирина Венедиктова попала в Верховную Раду VIII созыва по партийному списку. Она была занесена в список "Слуги народа" под номером 3. Ее называли советницей Зеленского по юридическим и судебным реформам.

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временной главой ГБР.

1 января в Госбюро признали, что по итогам деятельности в 2019 году не справились с актуальными целями и вызовами.